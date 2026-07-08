Cisco Aktie

Cisco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023

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Frühe Investition 08.07.2026 16:04:23

Dow Jones 30 Industrial-Titel Cisco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cisco von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Cisco-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 08.07.2021 wurde die Cisco-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Cisco-Papier an diesem Tag 53,26 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 187,758 Cisco-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cisco-Aktie auf 111,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 989,49 USD wert. Mit einer Performance von +109,89 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Cisco erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 448,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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