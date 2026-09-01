Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Coca-Cola-Investment verdienen können.

Am 01.09.2023 wurde die Coca-Cola-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 59,31 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 168,606 Coca-Cola-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 88,67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 950,26 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 49,50 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Coca-Cola eine Marktkapitalisierung von 385,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at