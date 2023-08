Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Coca-Cola eingebracht

Vor Jahren in Coca-Cola eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Coca-Cola-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Coca-Cola-Aktie bei 47,80 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Coca-Cola-Aktie investiert hat, hat nun 20,921 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 280,13 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola-Anteils am 07.08.2023 auf 61,19 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 28,01 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Coca-Cola belief sich zuletzt auf 260,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at