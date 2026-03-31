Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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Investmentbeispiel 31.03.2026 16:03:59

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Coca-Cola-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Coca-Cola-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 46,39 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Coca-Cola-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,556 Coca-Cola-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.03.2026 auf 76,27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 644,10 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 64,41 Prozent angezogen.

Coca-Cola wurde jüngst mit einem Börsenwert von 327,40 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: iTons / Shutterstock.com

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