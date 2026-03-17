Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Lukratives Coca-Cola-Investment?
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17.03.2026 16:04:01
Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 17.03.2023 wurden Coca-Cola-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Coca-Cola-Anteile an diesem Tag bei 60,02 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 166,611 Coca-Cola-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 965,68 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola-Anteils am 16.03.2026 auf 77,82 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 29,66 Prozent.
Coca-Cola markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 335,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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