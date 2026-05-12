Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Coca-Cola-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Coca-Cola-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 64,11 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Coca-Cola-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,598 Anteilen. Die gehaltenen Coca-Cola-Papiere wären am 11.05.2026 1 226,95 USD wert, da der Schlussstand 78,66 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22,70 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Coca-Cola belief sich jüngst auf 336,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at