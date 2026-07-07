Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender Coca-Cola-Einstieg? 07.07.2026 16:04:01

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Coca-Cola-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Coca-Cola-Aktie statt. Der Schlusskurs der Coca-Cola-Aktie betrug an diesem Tag 59,76 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Coca-Cola-Aktie investierten, hätten nun 1,673 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 138,82 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola-Anteils am 06.07.2026 auf 82,96 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,82 Prozent vermehrt.

Am Markt war Coca-Cola jüngst 362,33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Rob Wilson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

mehr Nachrichten