Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Lohnender Coca-Cola-Einstieg?
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07.07.2026 16:04:01
Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Coca-Cola-Aktie statt. Der Schlusskurs der Coca-Cola-Aktie betrug an diesem Tag 59,76 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Coca-Cola-Aktie investierten, hätten nun 1,673 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 138,82 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola-Anteils am 06.07.2026 auf 82,96 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,82 Prozent vermehrt.
Am Markt war Coca-Cola jüngst 362,33 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Rob Wilson / Shutterstock.com
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