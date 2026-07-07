Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Coca-Cola-Aktie statt. Der Schlusskurs der Coca-Cola-Aktie betrug an diesem Tag 59,76 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Coca-Cola-Aktie investierten, hätten nun 1,673 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 138,82 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola-Anteils am 06.07.2026 auf 82,96 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,82 Prozent vermehrt.

Am Markt war Coca-Cola jüngst 362,33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at