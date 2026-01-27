Coca-Cola Aktie

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

Langfristige Investition 27.01.2026 16:04:06

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Coca-Cola-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Coca-Cola-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Coca-Cola-Aktie bei 48,53 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Coca-Cola-Aktie investiert, befänden sich nun 20,606 Coca-Cola-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 495,16 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola-Papiers am 26.01.2026 auf 72,56 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 49,52 Prozent.

Insgesamt war Coca-Cola zuletzt 315,48 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Rob Wilson / Shutterstock.com

