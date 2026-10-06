Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Lukrative Coca-Cola-Investition?
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06.10.2026 16:03:44
Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden Coca-Cola-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Coca-Cola-Papier an diesem Tag bei 53,71 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Coca-Cola-Aktie investierten, hätten nun 18,619 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 610,69 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola-Papiers am 05.10.2026 auf 86,51 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 61,07 Prozent zugenommen.
Coca-Cola erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 372,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: aswadie / Shutterstock
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