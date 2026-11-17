Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Coca-Cola-Anlage
|
17.11.2026 16:03:45
Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Coca-Cola-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Coca-Cola-Anteile an diesem Tag bei 70,68 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Coca-Cola-Aktie investiert, befänden sich nun 14,148 Coca-Cola-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 99,48 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 407,47 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 40,75 Prozent gleich.
Coca-Cola markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 426,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: aswadie / Shutterstock
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