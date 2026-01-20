Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Coca-Cola eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Coca-Cola-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Coca-Cola-Papier an diesem Tag 60,08 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Coca-Cola-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,664 Coca-Cola-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.01.2026 auf 70,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,24 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 17,24 Prozent.

Der Börsenwert von Coca-Cola belief sich zuletzt auf 303,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at