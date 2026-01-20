Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Frühes Investment
|
20.01.2026 16:04:27
Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das Coca-Cola-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Coca-Cola-Papier an diesem Tag 60,08 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Coca-Cola-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,664 Coca-Cola-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.01.2026 auf 70,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,24 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 17,24 Prozent.
Der Börsenwert von Coca-Cola belief sich zuletzt auf 303,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Rob Wilson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
20:04
|Verluste in New York: So performt der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
18:02
|Börse New York in Rot: Das macht der Dow Jones am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
15.01.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gewinne in New York: Das macht der Dow Jones am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
13.01.26