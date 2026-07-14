Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Lohnendes Coca-Cola-Investment?
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14.07.2026 16:03:59
Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Coca-Cola-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Coca-Cola-Anteile bei 56,26 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Coca-Cola-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,775 Coca-Cola-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 497,51 USD, da sich der Wert einer Coca-Cola-Aktie am 13.07.2026 auf 84,25 USD belief. Mit einer Performance von +49,75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Coca-Cola-Wert an der Börse wurde auf 361,30 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Billion Photos / Shutterstock
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