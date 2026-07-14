Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Coca-Cola-Investment? 14.07.2026 16:03:59

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Coca-Cola-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Coca-Cola-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Coca-Cola-Anteile bei 56,26 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Coca-Cola-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,775 Coca-Cola-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 497,51 USD, da sich der Wert einer Coca-Cola-Aktie am 13.07.2026 auf 84,25 USD belief. Mit einer Performance von +49,75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Coca-Cola-Wert an der Börse wurde auf 361,30 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Billion Photos / Shutterstock

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

mehr Nachrichten