Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Coca-Cola-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Coca-Cola-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Coca-Cola-Anteile bei 56,26 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Coca-Cola-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,775 Coca-Cola-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 497,51 USD, da sich der Wert einer Coca-Cola-Aktie am 13.07.2026 auf 84,25 USD belief. Mit einer Performance von +49,75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Coca-Cola-Wert an der Börse wurde auf 361,30 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at