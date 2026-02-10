Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Coca-Cola-Performance 10.02.2026 16:04:17

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Coca-Cola-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Coca-Cola-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 64,55 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Coca-Cola-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,549 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.02.2026 auf 77,97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 120,79 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 20,79 Prozent.

Coca-Cola wurde am Markt mit 340,18 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu Coca-Cola Co.

mehr Analysen
11.02.26 Coca-Cola Kaufen DZ BANK
11.02.26 Coca-Cola Buy UBS AG
11.02.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
10.02.26 Coca-Cola Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Coca-Cola Co. 66,33 -0,27% Coca-Cola Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot
Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste. Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen