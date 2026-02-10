Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Coca-Cola-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Coca-Cola-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 64,55 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Coca-Cola-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,549 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.02.2026 auf 77,97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 120,79 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 20,79 Prozent.

Coca-Cola wurde am Markt mit 340,18 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at