Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Coca-Cola-Investition im Blick
|
13.10.2026 16:03:59
Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 13.10.2016 wurde das Coca-Cola-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Coca-Cola-Aktie bei 41,76 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Coca-Cola-Aktie investiert hat, hat nun 239,464 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Coca-Cola-Papiere wären am 12.10.2026 21 501,44 USD wert, da der Schlussstand 89,79 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 115,01 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Coca-Cola betrug jüngst 379,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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