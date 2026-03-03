Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Coca-Cola-Performance
|
03.03.2026 16:05:13
Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Coca-Cola-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 43,96 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Coca-Cola-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,275 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.03.2026 182,48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 80,22 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 82,48 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Coca-Cola betrug jüngst 342,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: oneinchpunch / Shutterstock.com
