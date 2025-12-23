Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Langfristige Anlage
|
23.12.2025 16:04:08
Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Coca-Cola-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 63,82 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Coca-Cola-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,567 Anteile im Depot. Die gehaltenen Coca-Cola-Aktien wären am 22.12.2025 110,01 USD wert, da der Schlussstand 70,21 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +10,01 Prozent.
Coca-Cola markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 301,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: iTons / Shutterstock.com
Nachrichten zu Coca-Cola Co.mehr Nachrichten
|
16.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
12.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.12.25
|NYSE-Handel: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
11.12.25