Langfristige Anlage 23.12.2025 16:04:08

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Coca-Cola-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Coca-Cola-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 63,82 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Coca-Cola-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,567 Anteile im Depot. Die gehaltenen Coca-Cola-Aktien wären am 22.12.2025 110,01 USD wert, da der Schlussstand 70,21 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +10,01 Prozent.

Coca-Cola markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 301,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: iTons / Shutterstock.com

