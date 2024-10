Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Coca-Cola-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Coca-Cola-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Coca-Cola-Aktie bei 53,02 USD. Bei einem Coca-Cola-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,886 Coca-Cola-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 135,53 USD, da sich der Wert einer Coca-Cola-Aktie am 30.09.2024 auf 71,86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35,53 Prozent vermehrt.

Coca-Cola erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 307,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at