Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Rentable Coca-Cola-Anlage?
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19.05.2026 16:03:58
Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Coca-Cola-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 54,17 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Coca-Cola-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 184,604 Coca-Cola-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 18.05.2026 14 989,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 81,20 USD belief. Mit einer Performance von +49,90 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Coca-Cola-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 347,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Billion Photos / Shutterstock
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