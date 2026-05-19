Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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Rentable Coca-Cola-Anlage? 19.05.2026 16:03:58

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola von vor 5 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Coca-Cola-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Coca-Cola-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 54,17 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Coca-Cola-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 184,604 Coca-Cola-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 18.05.2026 14 989,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 81,20 USD belief. Mit einer Performance von +49,90 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Coca-Cola-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 347,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Billion Photos / Shutterstock

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