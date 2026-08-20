Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|Rentable Goldman Sachs-Anlage?
|
20.08.2026 16:04:01
Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Goldman Sachs-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Goldman Sachs-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 395,87 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,526 Goldman Sachs-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 580,77 USD, da sich der Wert eines Goldman Sachs-Anteils am 19.08.2026 auf 1 021,65 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 158,08 Prozent vermehrt.
Goldman Sachs markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 302,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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