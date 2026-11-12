Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|Lohnendes Goldman Sachs-Investment?
|
12.11.2026 16:03:44
Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Goldman Sachs-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Goldman Sachs-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Goldman Sachs-Papier an diesem Tag 404,91 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Goldman Sachs-Aktie investiert, befänden sich nun 2,470 Goldman Sachs-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 926,81 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 288,93 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 2 288,93 USD, was einer positiven Performance von 128,89 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte Goldman Sachs einen Börsenwert von 262,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Chris Hondros/Getty Images
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