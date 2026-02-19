Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Goldman Sachs-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Goldman Sachs-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 19.02.2025 wurde die Goldman Sachs-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Goldman Sachs-Aktie bei 668,15 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,967 Goldman Sachs-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Goldman Sachs-Papiere wären am 18.02.2026 13 974,86 USD wert, da der Schlussstand 933,73 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 39,75 Prozent.

Goldman Sachs war somit zuletzt am Markt 273,54 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at