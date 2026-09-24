Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|Hochrechnung
|
24.09.2026 16:03:43
Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 24.09.2016 wurde die Goldman Sachs-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 165,13 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,606 Goldman Sachs-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Goldman Sachs-Papiers auf 936,36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 567,04 USD wert. Damit wäre die Investition 467,04 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete Goldman Sachs eine Marktkapitalisierung von 276,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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