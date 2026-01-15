Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Goldman Sachs-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Goldman Sachs-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Goldman Sachs-Anteile an diesem Tag 155,61 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Goldman Sachs-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,643 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 599,36 USD, da sich der Wert eines Goldman Sachs-Papiers am 14.01.2026 auf 932,67 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 499,36 Prozent zugenommen.

Goldman Sachs wurde am Markt mit 280,75 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at