Goldman Sachs Aktie

Goldman Sachs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040

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Lukrative Goldman Sachs-Anlage? 12.03.2026 16:03:51

Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Goldman Sachs-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Goldman Sachs-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Goldman Sachs-Papier bei 153,94 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Goldman Sachs-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 64,960 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.03.2026 gerechnet (823,76 USD), wäre die Investition nun 53 511,76 USD wert. Mit einer Performance von +435,12 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Goldman Sachs eine Börsenbewertung in Höhe von 243,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Chris Hondros/Getty Images

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