Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Goldman Sachs-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Goldman Sachs-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Goldman Sachs-Anteile letztlich bei 326,19 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Goldman Sachs-Aktie investiert, befänden sich nun 30,657 Goldman Sachs-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 35 318,99 USD, da sich der Wert eines Goldman Sachs-Papiers am 15.07.2026 auf 1 152,07 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 253,19 Prozent.

Am Markt war Goldman Sachs jüngst 335,87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at