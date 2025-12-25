Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
Lohnende Goldman Sachs-Investition?
|
25.12.2025 16:03:39
Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Goldman Sachs-Anteilen an der Börse NYSE feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 582,79 USD. Bei einem Goldman Sachs-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,716 Goldman Sachs-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.12.2025 auf 910,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 562,79 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 56,28 Prozent zugenommen.
Goldman Sachs wurde am Markt mit 270,79 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Chris Hondros/Getty Images
