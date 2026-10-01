Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|Goldman Sachs-Investmentbeispiel
|
01.10.2026 16:03:51
Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Goldman Sachs-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 785,51 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Goldman Sachs-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,273 Goldman Sachs-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Goldman Sachs-Papiers auf 900,36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 146,21 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,62 Prozent gesteigert.
Der Goldman Sachs-Wert an der Börse wurde auf 266,24 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Goldman Sachs
|
30.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
30.09.26
|Börse New York: Dow Jones steigt zum Start (finanzen.at)
|
28.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
28.09.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Montagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
28.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
28.09.26
|Erste Schätzungen: Goldman Sachs präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
24.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Das macht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Goldman Sachs
|12.08.26
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.04.26
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG
|13.04.26
|Goldman Sachs Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.04.26
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG
|13.04.26
|Goldman Sachs Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.25
|Goldman Sachs Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.24
|Goldman Sachs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.24
|Goldman Sachs Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.04.26
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG
|13.04.26
|Goldman Sachs Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Goldman Sachs
|798,00
|0,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vor wenig bewegtem Start -- DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen im Minus - kein Handel in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt wird zum Wochenschluss kaum verändert erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag mit Gewinnen starten. An den Börsen in Asien geht es am Freitag nach unten.