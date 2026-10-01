Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Goldman Sachs-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Goldman Sachs-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 785,51 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Goldman Sachs-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,273 Goldman Sachs-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Goldman Sachs-Papiers auf 900,36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 146,21 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,62 Prozent gesteigert.

Der Goldman Sachs-Wert an der Börse wurde auf 266,24 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at