Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Goldman Sachs-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Goldman Sachs-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Goldman Sachs-Papier bei 783,06 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Goldman Sachs-Aktie investierten, hätten nun 12,770 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 925,17 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11 814,80 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 18,15 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Goldman Sachs betrug jüngst 269,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at