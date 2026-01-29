Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|Rentable Goldman Sachs-Anlage?
|
29.01.2026 16:04:02
Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Goldman Sachs-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 29.01.2023 wurde die Goldman Sachs-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Goldman Sachs-Aktie bei 353,70 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Goldman Sachs-Aktie investiert hat, hat nun 28,273 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.01.2026 gerechnet (936,81 USD), wäre die Investition nun 26 486,01 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 164,86 Prozent.
Zuletzt verbuchte Goldman Sachs einen Börsenwert von 278,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Chris Hondros/Getty Images
