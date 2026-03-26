Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Goldman Sachs-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Goldman Sachs-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Goldman Sachs-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Goldman Sachs-Papier letztlich bei 312,57 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Goldman Sachs-Aktie investierten, hätten nun 3,199 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 693,28 USD, da sich der Wert einer Goldman Sachs-Aktie am 25.03.2026 auf 841,84 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +169,33 Prozent.

Insgesamt war Goldman Sachs zuletzt 249,71 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at