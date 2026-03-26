Goldman Sachs Aktie

Goldman Sachs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040

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Investmentbeispiel 26.03.2026 16:03:52

Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Goldman Sachs-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Goldman Sachs-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Goldman Sachs-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Goldman Sachs-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Goldman Sachs-Papier letztlich bei 312,57 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Goldman Sachs-Aktie investierten, hätten nun 3,199 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 693,28 USD, da sich der Wert einer Goldman Sachs-Aktie am 25.03.2026 auf 841,84 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +169,33 Prozent.

Insgesamt war Goldman Sachs zuletzt 249,71 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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