Goldman Sachs Aktie

Goldman Sachs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040

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Lukrative Goldman Sachs-Anlage? 25.06.2026 16:03:55

Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Goldman Sachs-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Goldman Sachs-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Goldman Sachs-Einstiegs gewesen.

Am 25.06.2021 wurde das Goldman Sachs-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 368,77 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Goldman Sachs-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,117 Goldman Sachs-Aktien. Die gehaltenen Goldman Sachs-Papiere wären am 24.06.2026 29 202,76 USD wert, da der Schlussstand 1 076,91 USD betrug. Mit einer Performance von +192,03 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Goldman Sachs eine Börsenbewertung in Höhe von 323,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Poetra.RH / Shutterstock.com

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