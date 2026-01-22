Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|Lohnende Goldman Sachs-Investition?
|
22.01.2026 16:04:31
Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Goldman Sachs-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 22.01.2025 wurde das Goldman Sachs-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 632,73 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,580 Goldman Sachs-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 506,19 USD, da sich der Wert eines Goldman Sachs-Papiers am 21.01.2026 auf 953,01 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 506,19 USD entspricht einer Performance von +50,62 Prozent.
Goldman Sachs wurde jüngst mit einem Börsenwert von 283,64 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Chris Hondros/Getty Images
