Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Goldman Sachs von vor 10 Jahren abgeworfen

Goldman Sachs-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 165,97 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Goldman Sachs-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 60,252 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.08.2026 62 689,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 040,46 USD belief. Damit wäre die Investition um 526,90 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Goldman Sachs betrug jüngst 308,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at