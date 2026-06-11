Goldman Sachs Aktie

Goldman Sachs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040

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Frühe Investition 11.06.2026 16:03:54

Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Goldman Sachs von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Goldman Sachs von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Goldman Sachs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Goldman Sachs-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Goldman Sachs-Aktie an diesem Tag bei 624,17 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Goldman Sachs-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,160 Goldman Sachs-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 160,42 USD, da sich der Wert eines Goldman Sachs-Anteils am 10.06.2026 auf 1 001,29 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 60,42 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Goldman Sachs belief sich jüngst auf 304,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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