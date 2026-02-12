Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|Frühe Investition
|
12.02.2026 16:04:35
Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel hätte eine Investition in Goldman Sachs von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Goldman Sachs-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 146,13 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Goldman Sachs-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,843 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Goldman Sachs-Papiers auf 944,59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 464,04 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 546,40 Prozent angewachsen.
Goldman Sachs erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 284,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
