Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|Performance unter der Lupe
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05.11.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel hätte eine Investition in Goldman Sachs von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die Goldman Sachs-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Goldman Sachs-Aktie letztlich bei 327,62 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Goldman Sachs-Aktie investiert, befänden sich nun 0,305 Goldman Sachs-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 928,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 283,25 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 183,25 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Goldman Sachs belief sich zuletzt auf 258,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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