Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|Frühe Investition
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23.07.2026 16:03:53
Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel hätte eine Investition in Goldman Sachs von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Goldman Sachs-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 374,05 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Goldman Sachs-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,267 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Goldman Sachs-Papiers auf 1 098,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 293,60 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 193,60 Prozent angewachsen.
Goldman Sachs erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 318,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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