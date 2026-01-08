Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|Lukrativer Goldman Sachs-Einstieg?
|
08.01.2026 16:05:43
Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Goldman Sachs-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 08.01.2021 wurde die Goldman Sachs-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Goldman Sachs-Anteile bei 290,08 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Goldman Sachs-Aktie investiert hat, hat nun 34,473 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 07.01.2026 32 440,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 941,02 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +224,40 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Goldman Sachs bezifferte sich zuletzt auf 286,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Chris Hondros/Getty Images
Nachrichten zu Goldman Sachs
|
07.01.26
|JPMorgan to take over Apple’s $20bn credit card portfolio from Goldman Sachs (Financial Times)
|
07.01.26
|JPMorgan to take over Apple’s $20bn credit card portfolio from Goldman Sachs (Financial Times)
|
05.01.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Goldman Sachs investment becomes flashpoint in consulting firm legal row (Financial Times)
|
05.01.26
|Handel in New York: Dow Jones am Montagnachmittag fester (finanzen.at)
|
05.01.26
|Gewinne in New York: So steht der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
02.01.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)