WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040

Lukrativer Goldman Sachs-Einstieg? 08.01.2026 16:05:43

Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Goldman Sachs-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Goldman Sachs-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 08.01.2021 wurde die Goldman Sachs-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Goldman Sachs-Anteile bei 290,08 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Goldman Sachs-Aktie investiert hat, hat nun 34,473 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 07.01.2026 32 440,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 941,02 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +224,40 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Goldman Sachs bezifferte sich zuletzt auf 286,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Chris Hondros/Getty Images

