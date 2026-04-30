Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: Über diese Dividende können sich Goldman Sachs-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs am 29.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 14,00 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 21,74 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Goldman Sachs beträgt 5,28 Mrd. USD. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 17,34 Prozent gestiegen.

Goldman Sachs-Auszahlungsrendite

Zum New York-Schluss ging der Goldman Sachs-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 905,60 USD aus dem Handel. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 1,59 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr vermindert, damals betrug sie noch 2,01 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Goldman Sachs-Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Goldman Sachs via New York 65,39 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 65,68 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Goldman Sachs

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 18,35 USD aus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,03 Prozent hinzugewinnen.

Kerndaten von Dividenden-Titel Goldman Sachs

Die Dividenden-Aktie Goldman Sachs gehört dem Dow Jones 30 Industrial an und ist an der Börse aktuell 274,404 Mrd. USD wert. Goldman Sachs besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,13. Im Jahr 2025 erzielte Goldman Sachs einen Umsatz von 126,213 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 51,32 USD.

Redaktion finanzen.at