Home Depot Aktie

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WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

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Home Depot-Investition im Blick 06.08.2026 16:03:54

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Home Depot-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Home Depot-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Home Depot-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Home Depot-Papier bei 326,43 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Home Depot-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,063 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 353,14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 081,82 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +8,18 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Home Depot bezifferte sich zuletzt auf 347,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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