Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Home Depot von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Home Depot eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Home Depot-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 133,89 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 74,688 Home Depot-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.04.2026 24 110,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 322,81 USD belief. Damit wäre die Investition 141,10 Prozent mehr wert.

Home Depot wurde jüngst mit einem Börsenwert von 328,46 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at