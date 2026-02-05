Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Home Depot von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Home Depot-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Home Depot-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 116,43 USD. Bei einem Home Depot-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 85,889 Home Depot-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 33 256,03 USD, da sich der Wert einer Home Depot-Aktie am 04.02.2026 auf 387,20 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 232,56 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Home Depot einen Börsenwert von 379,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at