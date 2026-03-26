Home Depot Aktie

Home Depot für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

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Frühe Investition 26.03.2026 16:03:52

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Home Depot von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Home Depot-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Home Depot-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 303,81 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Home Depot-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,329 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.03.2026 109,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 332,51 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 9,45 Prozent vermehrt.

Der Home Depot-Wert an der Börse wurde auf 331,04 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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