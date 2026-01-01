Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|Profitable Home Depot-Investition?
|
01.01.2026 16:03:58
Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Home Depot von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Home Depot-Anteile feiertags-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 265,62 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,376 Home Depot-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 129,55 USD, da sich der Wert einer Home Depot-Aktie am 31.12.2025 auf 344,10 USD belief. Mit einer Performance von +29,55 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Home Depot eine Marktkapitalisierung von 344,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
