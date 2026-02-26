Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|Lohnende Home Depot-Anlage?
|
26.02.2026 16:04:04
Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Home Depot von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Home Depot-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Home Depot-Aktie betrug an diesem Tag 258,34 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Home Depot-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38,709 Home Depot-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.02.2026 gerechnet (375,57 USD), wäre das Investment nun 14 537,82 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 45,38 Prozent angewachsen.
Home Depot wurde jüngst mit einem Börsenwert von 382,62 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
