Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|Rentable Home Depot-Anlage?
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13.08.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel hätte eine Investition in Home Depot von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 13.08.2021 wurden Home Depot-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 331,32 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 30,182 Home Depot-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 365,51 USD, da sich der Wert eines Home Depot-Papiers am 12.08.2026 auf 343,43 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 3,66 Prozent.
Der Börsenwert von Home Depot belief sich zuletzt auf 353,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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