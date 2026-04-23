Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|Home Depot-Performance
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23.04.2026 16:03:49
Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Home Depot-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die Home Depot-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Home Depot-Anteile bei 323,89 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Home Depot-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,087 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.04.2026 gerechnet (339,50 USD), wäre das Investment nun 1 048,20 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,82 Prozent zugenommen.
Home Depot markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 342,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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