Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Home Depot von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Home Depot-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Home Depot-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Home Depot-Anteile letztlich bei 126,40 USD. Bei einem Home Depot-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,911 Home Depot-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.06.2026 gerechnet (342,86 USD), wäre das Investment nun 2 712,50 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 171,25 Prozent.

Home Depot erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 323,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at