Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Home Depot von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Home Depot-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Home Depot-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Home Depot-Aktie 333,08 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Home Depot-Papier investiert hätte, befänden sich nun 30,023 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 02.09.2026 9 562,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 318,51 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 4,37 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Home Depot jüngst 319,53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at