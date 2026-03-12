Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Home Depot von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Home Depot-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Home Depot-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Home Depot-Aktie an diesem Tag 364,73 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Home Depot-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,742 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 11.03.2026 961,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 350,84 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3,81 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Home Depot jüngst 348,36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at